Amici, anche il professionista Andreas Muller lascia la scuola

Sono giorni piuttosto movimentati per la scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo l'espulsione di quattro allievi anche il ballerino professionista Andrea Muller ha lasciato.

A confermare l'abbandono di Amici è lo stesso Andreas Muller, tramite il suo profilo Instagram. "Come vedrete tra poco - scrive Muller - a causa di altri impegni non sarò ad Amici. Ringrazio Maria per l’opportunità e per la fiducia che mi é stata data. Auguro buona fortuna a tutti i concorrenti e ai miei colleghi preofessionisti! Ci vediamo presto!

Grazie".

Il post di Andreas ha ricevuto centinaia di commenti e tra i tanti c'è anche chi ipotizza che il ballerino non abbia lasciato la scuola di Amici di sua spontanea volontà. In particolare, un profilo Instagram che si spaccia per sua zia ha commentato: "E' quasi tutto manipolato lì. Io sono la zia di Andreas, pensa gli hanno fatto il contratto solo per un mese per sfruttare la sua visibilità per odience e poi via...Il suo posto era già pronto per Gianmaria. (...)Era solo per dirti che tutto a volte è già deciso".

Immediatamente, è arrivata la smentita del ballerino che tra le storie di Instagram ha commentato: "Come volevasi confermare adesso girano ipotesi di ogni tipo, false voci e addirittura profili finti che si spacciano per miei familiari, amici o quant'altro. Vi prego non credete a tutto quello che leggete. Se volete chiarezza sul perché io non sia ad Amici, rileggete ancora quello che ho scritto nell'ultimo post".

Insomma, pare proprio che Andrea Muller abbia lasciato la scuola per motivi personali e che con la produzione non ci sia nulla in sospeso.