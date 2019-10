Amici Celebrities e la lite tra Emanuele Filiberto e Giulio Scarpati

Il web in rivolta contro Amici Celebrities per la scelta di tagliare la lite tra Emanuele Filiberto di Savoia e Giulio Sarpati, giudice della quarta puntata del programma.

Dopo le critiche rivolte dagli internauti a Michelle Hunziker, che secondo alcuni utenti della rete non reggerebbe il confronto con Maria De Filippi, alcuni spettatori di Amici Celebrities presenti alle registrazioni del programma hanno notato come alcuni pezzi importanti della trasmissione siano stati tagliati. Uno fra tutti, la lite tra Emanuele Filiberto e Giulio Scarpati alla fine dell’esibizione che ha visto il principe scontrarsi con l’attore Massimiliano Varrese.

Se da quanto trapelato dal piccolo schermo il confronto tra i due è apparso più come una sorta di scambio di battute in cui Scarpati faceva notare ad Emanuele Filiberto di aver reso troppo semplice l’interpretazione di una canzone come “Destra-Sinistra” di Gaber, coloro che hanno avuto modo di seguire l’intera vicenda dal vivo hanno raccontato di una discussione molto più accesa di come è apparsa in tv. “ La canzone di Gaber non è solo una mano destra e una mano sinistra, così sembra un po’ semplificato ”, ha commentato il quarto giudice di Amici Celebrities mentre il concorrente dei Blu gli faceva notare che “ non siamo qui per imitare Gaber, quello è un altro programma” .

“ La prossima volta ci metto anche la gamba ”, ha scherzato, un po’ stizzito, Emanuele Filiberto ed è proprio a questo punto che sarebbe avvenuta la censura. Secondo quanto raccontato via Twitter dai presenti, infatti, alla replica del principe Giulio Scarpati avrebbe risposto scatenando gli applausi fragorosi del pubblico in studio: “ La prossima volta mettici il cervello! ”.

Hanno tagliato il commento di Giulio Scarpati contro Filiberto, e gli applausi di noi del pubblico. Emanuele maleducato e incapace, i bu erano perché non si capiva come avesse fatto a vincere contro Massimiliano. #amicicelebrities — Federica Gargiulo (@Pica_ax) October 9, 2019

Rispetto alla registrazione di ieri hanno tagliato così tante perle raga... nemmeno immaginate #AmiciCelebrities — proxx; (@curlygivrl) October 9, 2019