Michelle Hunziker debutta ad Amici Celebrities, ma al web manca Maria De Filippi

Lo scorso mercoledì 9 ottobre, è stata trasmessa in prima serata la nuova puntata di Amici Celebrities, il talent-show pensato da Maria De Filippi per i vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto. In occasione della puntata precedente, la conduttrice storica nonché ideatrice di Amici, Maria De Filippi, aveva ceduto il testimone della conduzione del suo talent-show dei vip alla collega Michelle Hunziker. Quest'ultima è apparsa nella puntata di ieri sera, in qualità di neo conduttrice della prima edizione di Amici in versione "very important people". E, sui social, in molti non si sono risparmiati a commentare il passaggio del testimone, che ha visto la Hunziker subentrare al posto della De Filippi al timone del gioco delle celebrità. Qualcuno contesta il fatto che la Hunziker non abbia presentato Amici celebrities sin dal primo appuntamento tv.

Ma Michelle, fino a pochi giorni fa, era impegnata con Striscia la notizia. Alla fine, la De Filippi e la Hunziker si sono divise in modo equo la conduzione del talent-show targato Mediaset: alla prima sono state affidate le prime tre puntate e all'ex di Eros Ramazzotti spettano gli ultimi tre appuntamenti. E quella andata in onda ieri sera è la terzultima puntata di Amici celebrities. "Michelle è una bravissima conduttrice, ma già manca la Queen Mary", si legge tra i messaggi giunti dagli utenti, che si dicono già nostalgici della conduzione di Maria De Filippi, su Twitter. "Michelle la amo, però Amici è Maria e non c'è paragone", ha scritto un altro utente. E ancora: "Michelle non è male, ma Amici è solo con Maria" (Maria De Filippi, ndr).

Riki ospite ad Amici celebrities

La nuova puntata di Amici Celebrities è stata segnata da un ripescaggio a sorpresa, che ha visto Ciro Ferrara essere riammesso in gara, e -fortemente contestata dal web- è stata l'eliminazione della speaker radiofonica Francesca Manzini. In qualità di ospite speciale al talent dei vip è apparso in studio l'ex allievo di Amici, Riki, che ha presentato il suo nuovo singolo, dal titolo Gossip. E l'ultima performance di Riccardo Marcuzzo già fa discutere molto in rete.