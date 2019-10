Amici celebrities, Loredana Berté omaggia la sorella Mimì

Lo scorso mercoledì 23 ottobre è stata trasmessa la puntata finale di Amici celebrities, condotta da Michelle Hunziker, la quale era subentrata al posto dell'ideatrice del programma, Maria De Filippi, alla terza puntata. E a fare da quarto giudice per la sesta ed ultima puntata, aggiungendosi così ai tre giudici fissi del talent dei vip, Giuliano Peparini, Ornella Vanoni e Platinette, è stata Loredana Berté. La cantante, reduce dalla sua partecipazione a Sanremo 2019, ha aperto la serata di Amici celebrities eseguendo una cover sulle note di Almeno tu nell'universo, una delle ballad più amate della discografia di Mia Martini, sorella della Berté, giudice speciale della finale.

Insieme alla cantante Berté, si sono esibiti Giordana Angi e Alberto Urso, che hanno fatto da coach delle Squadre tra loro avversarie, Bianca e Blu, nel corso dello spin-off dell'ormai noto Amici di Maria De Filippi. "Sono tornata!", ha gridato la Berté, subito dopo essersi esibita in trio con i due ex allievi di Amici. "Ho avuto i brividi!", ha esclamato dal suo canto la conduttrice Hunziker, alludendo all'emozionante tributo registratosi in ricordo della compianta artista Mimì.

Loredana Berté giudice ad Amici Celebrities

La versione di Almeno tu nell'universo cantata in studio ha fatto da sigla alla puntata finale della prima edizione di Amici celebrities, che ha decretato la vittoria di Pamela Camassa, attualmente fidanzata con Filippo Bisciglia. Molti sono i messaggi giunti sui social a margine dell'ultima apparizione in tv di Loredana Berté, che è subentrata al posto di Maria De Filippi - in qualità di giudice speciale- per l'ultima puntata del talent dedicato ai vip. Tra i commenti riportati dagli utenti su Twitter, si legge: "I brividi mentre Loredana Bertè canta Almeno tu nell'universo. #AmiciCelebrities".

