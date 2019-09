Amici Celebrities, nel cast Martin Castrogiovanni di Tù Sì Que Vales

Non è ancora stata ufficializzata in rete la data di inizio della nuova versione di Amici, il talent show prodotto da Maria De Filippi che a breve aprirà i battenti nella sua prima edizione "very important people". Da alcuni giorni si vocifera che Amici Celebrities potrebbe partire il prossimo 24 settembre e, intanto, i fedeli telespettatori si dicono in trepidante attesa per il debutto in prima serata del nuovo show di Canale 5.

Nelle ultime ore il profilo ufficiale di Amici, su Instagram, ha pubblicato un video contenente alcune immagini delle prove eseguite dai vip ingaggiati nel cast delle celebrities. Nuovi nomi, tra cui Martin Castrogiovanni, vanno ad aggiungersi ai vip Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Joe Bastianich e Francesca Manzini, già ufficializzati nel cast.

Amici celebrities: Martin Castrogiovanni è nel cast

Nell'ultimo video delle anticipazioni fornite da Amici su Instagram, appaiono i nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti di Amici Celebrities: l'ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano, l'attrice Cristina Donadio, che ha raccontato la sua esperienza vissuta con il cancro nel corto La scelta, l'attore di Carabinieri Massimiliano Varrese e il conduttore di Tù sì que vales, che ha lavorato in collaborazione con Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni.

