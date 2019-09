Amici Celebrities, rivelate le squadre

Se ne parla da tanto e sono uscite milioni di indiscrezioni a proposito. Oggi finalmente si conoscono le squadre. Parliamo del nuovo, attesissimo programma di Maria De Filippi “Amici Celebrities”, la versione Vip di Amici che metterà in gioco 12 protagonisti nel mondo dello spettacolo, che si stanno preparando nel canto e nel ballo per gareggiare nelle due squadre: la blu e la bianca.

Il primo appuntamento della stagione sarà martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5, e ad aprire le danze sarà “Queen Maria”, Maria De Filippi, per poi cedere lo scettro della conduzione a Michelle Hunziker. I concorrenti scelti, volti noti presi tra presentatori, attori e celebrities, si metteranno in gioco e mostreranno in pubblico una versione inedita di loro stessi, cimentandosi nel canto e nel ballo, discipline lontane dalla loro.

Ad “aiutarli” nel loro nuovo percorso artistico, due nomi davvero molto conosciuti ed amati dagli appassionati di “Amici”. La squadra bianca verrà capitanata da Giordana Angi, mentre la squadra blu da Alberto Urso. Giordana guiderà, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni e Filippo Bisciglia, Mentre Alberto Urso, forte della vittoria dello scorso anno, scende in campo con Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Joe Bastianich, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapo e Laura Torrisi.

Ne vedremo quindi davvero delle belle, e come per ogni programma di Maria, di sicuro sarà un successo.