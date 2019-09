Amici Celebrities: le squadre vip, Bianca e Blu, capitanate da due ex di Amici

La scuola più seguita dagli italiani apre le porte ai personaggi famosi che hanno tenuto nascosto un sogno nel cassetto. Il prossimo 24 settembre, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto Mediaset, potrebbe avere inizio la prima edizione di Amici Celebrities. E, intanto, i fedeli telespettatori di Canale 5 si dicono in trepidante attesa di scoprire la formula del format "vip" prodotto da Maria De Filippi. Nelle ultime ore, il profilo ufficiale di Amici ha condiviso su Instagram un video contenente le esclusive immagini delle nuove anticipazioni di Amici Celebrities. Dal filmato in questione, si evince che i concorrenti-vip del talent show in arrivo saranno divisi in due squadre tra loro avversarie, la squadra bianca e la squadra blu, proprio come accadeva ad Amici nella versione classica, "not important people".

Amici Celebrities: la sfida tra Bianchi e Blu

Dodici sono i vip che si contenderanno la vittoria in una gara a due squadre, nel corso delle puntate serali della prima edizione di Amici Celebrities: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Joe Bastianich, Francesca Manzini, Chiara Giordano, Massimiliano Varrese, Cristina Donadio e Martin Castrogiovanni.

A capeggiare le due squadre "vip" tra loro avversarie, Bianca e Blu, saranno i due ex allievi di Amici 18 Giordana Angi e Alberto Urso, così come si evince alla visione dell'ultimo video postato da Amici.

