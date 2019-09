Amici Celebrities, ufficializzati i primi quattro concorrenti

A pochi giorni dalla partenza ufficiale della nuova stagione televisiva, su Canale5 è iniziata la rotazione dei promo dei programmi in partenza a settembre con la conduzione di Michelle Hunziker. Tra le novità della rete del Biscione c'è la versione vip di Amici di Maria De Filippi. Come si evince dal promo, il nome ufficiale del programma sarà Amici Celebrities e non Amici VIP, come si era ipotizzato. Nella breve clip di trenta secondi in onda in queste ore è anche possibile scoprire alcuni dei partecipanti ufficializzati. Chi sono?

Laura Torrisi, Ciro Ferrara, Joe Bastianich ed Emanuele Filiberto di Savoia sono i primi quattro nomi resi noti dalla redazione. Laura Torrisi è una delle più apprezzate attrici italiane, che per lungo tempo è stata sentimentalmente legata al suo collega e regista Leonardo Pieraccioni, con il quale hanno avuto una bambina. Ciro Ferrara è un ex calciatore degli anni Ottanta/Novanta, campione indimenticato che per tantissimi anni ha vestito la casacca della Juvetus e della nazionale italiana. Joe Bastianich è uno dei più noti chef televisivi, protagonista del programma Masterchef. Emanuele Filiberto di Savoia è l'erede della famiglia reale italiana, che ha già messo in mostra le sue doti artistiche partecipando a Sanremo e a Ballando con le Stelle.

Nel promo di Amici Celebrities si possono già vedere alcune immagini delle prime lezioni dei concorrenti ufficializzati. Se Joe Bastianich si cimenta in una complicatissima interpretazione del brano Shallow di Lady Gaga, colonna sonora del film A Star is born, Laura Torrisi ha preferito una sensualissima Besame Mucho. Emanuele Filiberto viene ripreso mentre accenna qualche frase dell'iconica E penso a te di Lucio Battisti, mentre Ciro Ferrara gioca in casa con Je so' pazzo del grande Pino Daniele. Quali saranno i prossimi concorrenti ufficializzati?