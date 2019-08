Michelle Hunziker guiderà Amici Vip? Svelati i primi concorrenti

Annalisa, Irama e Joe Bastianich sono alcuni dei nomi dei primi concorrenti di Amici Vip, la versione riservata ai personaggi famosi del celebre talent di Maria De Filippi. A svelare la loro identità è stato il sito Davidemaggio.it che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di anticipazioni sul programma in partenza a settembre. Tra i personaggi noti pronti a contendersi il titolo ci saranno almeno quattro ex cantanti usciti da Amici: Annalisa, Irama, Alberto Urso (l'ultimo vincitore in ordine di tempo) e Giordana Angi.

Non solo. Anche il popolare imprenditore culinario italo americano Joe Bastianich è pronto a mettersi alla prova ad Amici Vip. Che nell'aria ci fosse qualcosa di diverso per lui lo si era intuito dall'abbandono di MasterChef, dove per anni ha rivestito il ruolo di giudice e critico. La serie di anticipazioni fornite dal sito però non si ferma a questo. Nomi famosi e conosciuti anche in giuria, dove è data per certa la presenza di Platinette. Mauro Coruzzi era già stato membro della giuria di Amici dimostrando competenza; forse per questo Maria De Filippi lo ha scelto per l'edizione Vip.

A proposito di Maria De Filippi: sempre secondo il sito di Davide Maggio la popolare presentatrice dovrebbe aprire il programma, conducendo solo la prima serata, per poi cedere il testimone alla talentuosa Michelle Hunzicher. La Hunziker, che nelle ultime ore è stata protagonista di una polemica per una ferrata sulle Dolomiti, sarà dunque protagonista assoluta dell'autunno di Canale 5. Sarà infatti sulla storica poltrona di Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti e condurrà Amici Vip (che secondo le indiscrezioni prenderà il via il 20 settembre).