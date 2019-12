È crisi tra Del Bufalo e Ruffini? L'indizio sul profilo della showgirl

Dopo aver mostrato su Instagram gli occhi rossi provocati da un momento difficile della sua vita, Diana Del Bufalo è tornata al centro dell'attenzione mediatica per un gesto social compiuto nei riguardi della sua ultima fiamma, Paolo Ruffini. L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi aveva scritto di sentirsi giù di morale e aveva, al contempo, spiegato quanto per lei fosse importante la psicoterapia: " Non sto passando un periodo facile. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno.... La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima" . E, nelle ultime ore, fa discutere molto il fatto che, a quanto pare, tra i profili seguiti su Instagram dalla Del Bufalo, non figuri più il profilo del fidanzato, Paolo Ruffini.

Da tempo aleggiano rumor che vedrebbero la coppia in crisi e la Del Bufalo - stando a quanto emerso in rete - avrebbe ufficialmente smesso di seguire Paolo su Instagram. Ma il conduttore aveva recentemente smentito la voce sulla presunta separazione. "Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme - aveva detto Ruffini, incalzato dalle domande di Novella 2000, in un'intervista -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli… Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”.

Il popolare conduttore di Mtv aveva, dal suo canto, assicurato che la sua love-story con la Del Bufalo non fosse giunta al capolinea. Tuttavia, ad avvalorare l'indiscrezione che vedrebbe la coppia vip ufficialmente scoppiata, oltre al "defollow" riservato da Diana a Paolo nelle ultime ore su Instagram, è anche il contenuto sibillino di una nuova Instagram story pubblicata dall'ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

In una storia, condivisa sul suo profilo Instagram privato, la Del Bufalo potrebbe, infatti, aver voluto confermare le incessanti voci che la vedono da tempo lontana da Ruffini: “Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà… Cordiali saluti. L’opportunità e il tempo”. Alla luce dell'ultimo messaggio riportato dall'attrice sui social, una domanda ora sorge spontanea: che Diana abbia davvero archiviato la sua storia d'amore con Ruffini?

