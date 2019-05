Dopo la finale di Amici, Giordana ringrazia i fan: "Siete pazzi"

Lo scorso sabato 25 maggio è stata trasmessa la finale di "Amici di Maria De Filippi", che ha decretato il vincitore assoluto del talent show di Canale 5, Alberto Urso. Il tenore si è infatti aggiudicato la vittoria della categoria "canto" e anche il montepremi previsto per il primo classificato alla finale di "Amici 18".

Alle spalle di Alberto, si è classificata al secondo posto Giordana Angi. La cantautrice, dopo aver ottenuto in finalissima il premio Tim della critica, conferitole dai giornalisti, ha comunicato ai fan di aver raggiunto un importante traguardo. “Rockers- si è rivolta così Giordana ai follower su Instagram, dicendosi felice per le vendite del suo tour- In un solo giorno avete già acquistato quasi la metà dei biglietti disponibili per le due date. Siete pazzi!”.

L'annuncio del tour di debutto da professionista, dopo Amici

Solo ieri Giordana aveva annunciato le prime date del suo tanto atteso tour di debutto nell'industria musicale, dopo aver partecipato ad "Amici": “Senza parole! Ecco le prime 2 date del tour. Non ho niente da dire che sia abbastanza efficace per spiegarvi quel che sento! Non vedo l’ora di cantare insieme a voi! È tutto un sogno assurdo! Non ci credo”.

Sempre attraverso il suo profilo Instagram, la cantante dalle origini italo-francesi ha ufficializzato per gli internauti le date del suo instore-tour, in occasione delle quali si potrà acquistare l'album di inediti targato Giordana Angi, dal titolo "Casa".

