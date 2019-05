Amici, Alberto vince e Giordana si aggiudica il premio della critica

Lo scorso sabato 25 maggio è stata trasmessa la finale di "Amici di Maria De Filippi", rivelatasi una puntata ricca di colpi di scena e momenti di grande emozione. I 4 artisti, secondo l'ordine di arrivo in finale Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo, hanno animato l'ultimo appuntamento tv della diciottesima edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

A vincere il format è stato Alberto Urso e alle spalle del tenore si è classificata la cantautrice Giordana Angi. Può dirsi uno scontro avvincente quello che si è registrato sabato sera tra i due cantanti. Alberto e Giordana hanno dimostrato di essere due "talenti" tra loro complementari e rispettivamente rappresentano "il bel canto" e "le belle canzoni". Per la temuta giudice del serale, Loredana Berté, Alberto vanta una potenza vocale "esportabile" all'estero e Giordana è da considerarsi un talento allo stato puro, e ha dimostrato di avere una capacità innata e non comune nella scrittura.

Amici 18, i premi conferiti ai talenti

Nel corso dello scontro finale del talent show di Canale 5, Alberto Urso ha vinto 150mila euro e in più 30mila euro del premio Tim, rivelandosi il vincitore della categoria canto e al contempo il vincitore assoluto del talent; Rafael Quenedit Castro, che invece ha vinto la categoria del ballo, si è aggiudicato il premio dal valore di 50mila euro e anche la proposta di Giuliano Peparini di lavorare in un nuovo spettacolo, in cui è previsto per lui il ruolo del figlio di Lucrezia Borgia. E non è finita qui, perché Banca 5 lo ha anche premiato con una borsa che gli coprirà le spese previste per viaggio e alloggio, qualora la sua audizione fissata per il 22 giugno a Madrid, presso la "compagnia nazionale spagnola", dovesse andare bene.

Giordana Angi, invece, ha vinto il premio della critica pari a 50mila euro, conferitole dai giornalisti, e ha ringraziato tutti i suoi sostenitori, sottolineando che si tratta per lei di una grande soddisfazione dopo diversi anni rivelatisi fallimentari; il ballerino Vincenzo Di Primo, che in finale non vinto alcun premio, in occasione della semifinale aveva ottenuto una borsa da Banca 5, che gli consentirà di studiare a New York presso la compagnia di ballo Complexions Contemporary Ballet; la cantante Tish, oltre alla borsa dal valore di 20mila euro ottenuta in semifinale, ha vinto in finale una borsa di lavoro del valore di 30mila euro; il latinista Umberto Gaudino, eliminato in semifinale, è apparso in studio in finale, tra i ballerini professionisti di Amici.

Il premio della critica TIM va a Giordana! @TIM_Official pic.twitter.com/aUU4CvLfqS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 25 maggio 2019