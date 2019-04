Amici, furia Loredana Bertè: “Non me ne frega un ca**o!”

Ieri sera Loredana Bertè ha avuto un duro litigio con Vincenzo, che - durante la puntata di Amici - l’ha attaccata dicendole che è incompetente nel giudicare la danza e che non sa cosa significhi essere versatile. La diva dopo settimane di tensione con il ballerino che non accetta i suoi giudizi tranchant sulla sua tecnica giudicata dalla Bertè ancora acerba e troppo impostata, è esplosa: " Parla quanto ti pare che non hai bisogno di me. Non me ne frega un ca**o! "

Rudy Zerbi ha preso la parola ed ha difeso Vincenzo: “ Ma lo capiamo che questo ragazzo è un mese che si sta sentendo dire di tutto? Dal fisico, alle altre cose. Quanti anni ha? 21. A 21 anni ci può stare che dopo un mese di rotture di c*glioni ti viene da dire una roba? E che cavolo! ”.