Amici, perché i finalisti meriterebbero la vittoria? Parla la Berté

A poche ore dalla finale di Amici di Maria De Filippi, la giudice del serale Loredana Berté ha espresso un giudizio tecnico sul conto dei finalisti del talent show di Maria De Filippi.

Secondo la sorella di Mia Martini, 3 dei 4 finalisti di Amici 18 meritano l'accesso alla finale e la vittoria del format, tranne il ballerino Vincenzo Di Primo, che la Berté non stima. Tuttavia, nonostante il parere negativo espresso in più occasioni da Loredana sul suo conto, Vincenzo ha vinto in semifinale una borsa di studio conferitagli da Banca 5, che gli sovvenzionerà un periodo all’estero presso la prestigiosa compagnia di ballo Complexions Contemporary Ballet . Tra gli eliminati che non parteciperanno alla finale di Amici, Tish si è aggiudicata il premio Tim, Mameli ha trionfato in radio conquistandosi il premio Radio 105 ed Umberto Gaudino ha ricevuto da parte di Maria De Filippi una proposta di lavoro. La conduttrice ha infatti offerto al ballerino di latino di entrare a far parte del corpo di ballo nella prossima edizione di Amici.

Loredana Berté fa il tifo per 3 dei 4 finalisti di "Amici 18"

"So di essere stata una vera str****!- ha esordito così Loredana Berté, nel suo messaggio registrato per i finalisti di Amici 18- Una rompipalle pazzesca. Però alla fine ho vinto io, in finale è arrivato il talento. W la rivoluzione! W la Che Guevara di Bagnara Calabra!".

La temuta giudice del serale di Amici di Maria De Filippi ha confidato che fa il tifo sfegatato per tutti i finalisti del talent, tranne Vincenzo Di Primo: "Alberto Urso è un fuoriclasse, esportabile subito. Pronto, internazionale, è anche un bravo ragazzo. Mi fa impazzire quando si mette in gioco; Giordana Angi è un talento cristallino, io la trovo meravigliosa, è diretta, viscerale, sa scrivere bene. Ed è un'interprete di se stessa, molto riconoscibile. Lei può coprire il vuoto che c'è nel mercato discografico; Rafael Quenedit Castro è un ballerino meraviglioso, è cresciuto tantissimo".

