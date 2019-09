Amici, Platinette attacca Bastianich: "Uno chef che canta"

Lo scorso sabato 28 settembre è stata trasmessa la nuova puntata di Amici celebrities, la versione "very important people" di Amici di Maria De Filippi, che ha visto protagonisti di un acceso battibecco il concorrente Joe Bastianich e il giudice Platinette. Nel corso della gara in cui si sono nuovamente sfidate le squadre tra loro avversarie, bianca e blu, capitanate dai cantanti Giordana Angi e Alberto Urso, Joe ha lamentato in studio di sentirsi preso di mira dalle critiche di Platinette, giunte sulle sue ultime performance. Una polemica, quella sollevata in studio da Joe, che Platinette non ha mandato giù, tanto da ricordare al pubblico che Bastianich era solito sparare giudizi altrettanto pesanti sul conto dei concorrenti di MasterChef Italia, il format culinario che vedeva protagonista lo stesso concorrente blu.

Joe Bastianich, è scontro di fuoco con Platinette ad Amici

"Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana", ha confidato in studio il vip statunitense di origine italiana Joe Bastianich, che si è detto molto felice di essere ad Amici Celebrities, per mostrare una delle sue più grandi passioni, il canto e la musica. "C'ho un reflusso gastroesofageo... Quando era lei a giudicare in altri programmi volavano coltelli, non eri così leggero nei giudizi -è stata la risposta piccata di Platinette, che ha poi proseguito scagliandosi contro il cantante Joe-. Vada a fare un programma di cucina. Io giudico di musica perché ci lavoro da 50 anni. Ciascuno faccia il suo mestiere. Avrà anche la sua passione, ma io non vedo passione. Accetti il giudizio, se devo dire una verità la dico. Si tolga dalla mente che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti. Accetti un giudizio. Ho meno charme della signora Vanoni, io sono una che viene dal marciapiede e si vede... lei faccia la star, se si sente una star, e non faccia il modesto. Si tolga dalla mente che ho pregiudizi su di lei. Nella vita esistono i ribaltamenti dei ruoli, io sono un uomo vestito da donna e lei uno chef che canta per passione. Mi scusi se sembro grezza, ma non ho nessuna voglia di essere finta, per quanto io sia finta per definizione". La giurata Platinette ha poi infierito su Bastianich definendolo "arrogante, presuntuoso e per niente un artista". Ad avvalorare il giudizio di Platinette è stato il commento che la cantante Ornella Vanoni ha riportato sul conto del secondo eliminato dalla gara, insieme a Cristina Donadio dei bianchi: "Un artista non deve mai spiegarsi".