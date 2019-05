Amici, Rafael si infortuna alla schiena. Per lui nessuna semifinale?

L'ultima diretta di Amici di Maria De Filippi, trasmessa lo scorso sabato 11 maggio su Canale 5, ha decretato l'eliminazione del ballerino Umberto Gaudino, a cui Maria De Filippi ha proposto di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti del celebre talent-show. Ma non è tutto, perché nella nuova puntata, per cui Amici si è aggiudicata la vittoria della gara di ascolti, si è registrato un infortunio ai danni del ballerino Rafael Quenedit Castro.

Rafael, che ha intrapreso il suo percorso al serale come componente della squadra blu capeggiata da Vittorio Grigolo, ha accusato un problema alla schiena, durante un'esibizione eseguita nel corso dell'ultimo appuntamento del serale di Amici.

Amici, la semifinale si avvicina

Nel nuovo daytime settimanale di Amici di Maria De FIlippi, il ballerino Rafael ha detto di essere preoccupato in vista della semifinale del talent, in quanto sente meno favorito dalla maestra Alessandra Celentano, rispetto all'altro ballerino rimasto in gara, Vincenzo Di Primo. La Celentano - che ha in più occasioni criticato aspramente il ballerino di latino Umberto Gaudino preferendogli quelli con alle spalle una "formazione classica" - a detta di Rafael sarebbe decisa ad aiutare Vincenzo fino alla finalissima del programma.

“Ha avuto un problema alla schiena durante un’esibizione” , aveva dichiarato nell'ultima diretta Maria De Filippi sul conto dell'infortunio subito da Rafael. Che il ballerino di origine cubana rischi di non accedere alla fase finale del programma?

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?