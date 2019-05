Amici, Umberto piange e la De Filippi sorprende: "C'è un lavoro per te"

Lo scorso sabato 11 maggio è stata trasmessa la nuova puntata di "Amici di Maria De Filippi", che ha visto apparire in qualità di giudici speciali, e in sostituzione di Loredana Berté, Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone.

La nuova puntata di Amici 18 ha segnato la vittoria di ascolti per il talent-show di Canale 5 ed ha decretato l'eliminazione dalla gara del ballerino Umberto Gaudino, in difesa del quale il popolo del web è insorto via social.

Umberto Gaudino è il nuovo ballerino di Amici Di Maria De Filippi?

Nella settima puntata del talent-show condotto da Maria De Filippi, Umberto Gaudino ha ricevuto un "3" come voto da parte della tanto temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano. L'insegnante ha palesato in puntata la sua volontà di voler difendere a tutti i costi i ballerini in gara, con alle spalle una formazione "classica", rispetto al latinista Umberto, che tuttavia sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5.

"Volevo dirti che, a differenza di ciò che dice Alessandra Celentano, a me tu non hai mai stancato. 'Banca 5' mette a disposizione 3 borse di studio importanti in prestigiose compagnie di danza per i ballerini. Qualora tu non vincessi la borsa di studio, o la vincessi e decidessi di partire per studiare all'estero, sappi che in entrambi i casi qua c'è sempre un posto per te, parlo anche a nome di Giuliano Peparini" , queste ultime sono le parole con cui Maria De Filippi ha confortato Umberto Gaudino in studio, il quale è apparso visibilmente provato e in lacrime, dopo aver ricevuto la notizia della sua eliminazione dal talent-show. "Ringrazio tutti voi, è stata un'esperienza indimenticabile. Ringrazio Giuliano, è stato un onore collaborare con te e per te. Grazie a te, Maria, che ci sei stata sempre vicina. Da ballerino di latino per me tutto questo è surreale" , ha così salutato il pubblico il potenziale "nuovo ballerino-professionista di Amici", Umberto Gaudino.

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?

“Auguro il meglio ai ragazzi perché sono straordinari” Grazie di tutto Umberto e in bocca al lupo https://t.co/BXMEgSawLL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 12 maggio 2019

Che meraviglia Umberto e Alberto abbracciati — cottoncandy (@superdaydreamer) 11 maggio 2019