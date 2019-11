Amici, Talisa è lontana dal padre per amore della danza e cede: "La Celentano mi mette ansia"

Lo scorso sabato 16 novembre ha ufficialmente riaperto i battenti Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 giunto alla sua diciannovesima edizione consecutiva. Nella prima puntata di Amici 19, si è presentata in studio e a sorpresa la nuova insegnante di canto, ovvero l'ex protagonista di Temptation island vip Anna Pettinelli. E nella giornata di oggi sono emerse delle nuove indiscrezioni, dal daytime settimanale, che già vede gli aspiranti artisti della scuola più spiata dagli italiani affrontare le prime difficoltà nel percorso di studio. Particolarmente provata appare al momento la ballerina Talisa Ravagnani. Quest'ultima, nata nella città di Milano e che ha vissuto fino a 13 anni a Dubai, si è trasferita a Los Angeles per poter studiare danza e da ben quattro anni non riesce a vivere a contatto con il padre.

Poco prima di partire per raggiungere Los Angeles, la ballerina non aveva provveduto a salutare a dovere suo padre, certa che sarebbe rimasta all'estero solo per un'estate, insieme alla sorella. Ma proprio a Los Angeles è avvenuta la svolta nella vita dell'aspirante ballerina, che nel daytime di oggi ha avuto un momento di cedimento. “Sono quattro anni che non vivo con mio papà -ha fatto sapere Talisa Ravagnani, apparsa visibilmente provata oggi ad Amici. La giovane ha anche avuto difficoltà a comprendere la dispensa distribuita agli allievi di danza da Alessandra Celentano-. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto. […] A Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione”. La ballerina si era vista costretta prendere una decisione, tra la possibilità di poter riabbracciare la sua famiglia e l'opportunità di poter approfondire gli studi di danza a Los Angeles. E alla fine Talisa aveva fatto sapere al padre che non sarebbe più tornata a casa: “Ho chiamato mio papà e ho detto che non potevo tornare a casa. Ho salutato mio papà per telefono”.

Talisa finisce in lacrime ad Amici 19

Nel corso del daytime di oggi, lunedì 18 novembre, l'aspirante ballerina ha chiamato sua madre per rivelarle di aver conquistato un banco ad Amici e, proprio alla donna che l'ha messa al mondo, non ha nascosto di sentirsi sola qui in Italia. E non è solo per l'assenza dei suoi cari che la ballerina nata a Milano si sente a pezzi. Talisa ha, infatti, lamentato di non riuscire a comprendere bene l'italiano, dopo aver vissuto per molti anni all'estero. E, tra le lacrime, non ha nascosto ai suoi compagni di scuola che fa fatica ad attingere il contenuto della dispensa assegnatale dalla maestra di classico: "Alessandra Celentano mi mette ansia, ragazzi non ce la faccio".

