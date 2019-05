Amici, Umberto piange, la Celentano: "Hai 29 anni, c'è chi ha 10 anni in meno"

La nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha riservato al grande pubblico diversi colpi di scena. In particolare, il ballerino dei bianchi (la squadra capitanata da Ricky Martin), Umberto Gaudino, è diventato protagonista di un momento molto emozionante, che lo ha visto abbandonarsi ad uno sfogo liberatorio, dopo aver assistito in puntata alle esclusive immagini di un recente videomessaggio registrato da Alessandra Celentano e allo sfogo dello stesso ballerino, che era seguito al messaggio della maestra.

"Nel tuo stile e solo nel tuo stile (Ndr: il latino), ti ho sempre riconosciuto che sei bravo- aveva così esordito la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, nel suo lungo messaggio destinato al sexy latinista bianco- E poi ti vedo molto superbo, assolutamente convinto della tua superiorità. Reale o presunta. Ti senti bello, bravo, fantastico, favoloso, il numero 6 al mondo. Secondo me sei un finto-umile ed io subisco solo il fascino della danza fatta molto bene. La danza che fanno altri concorrenti, che hanno 10 anni meno di te e questo è da considerare. E sono molto più bravi di te- aveva aggiunto la Prof.ssa-.

Umberto Gaudino si difende: "Non sa della mia storia"

Abbiamo imparato ad amarlo per le sue interpretazioni intimiste e la sua versatilità. Da ballerino di latino, Umberto Gaudino riesce a cavarsela in tutti gli stili della danza, e ce lo ha ampiamente dimostrato nel corso del serale di Amici. Ma in pochi conoscono la sua storia. Chi è Umberto di Amici 18? Umberto Gaudino è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, il 18 aprile nel 1990. Tra i suoi successi, vanno ricordati la finale del campionato mondiale ed europeo di ballo nel 2008 e il primo posto al campionato italiano del 2019. Nel 2006/2007, il ballerino bianco partecipò a Ballando con le stelle nel ruolo di insegnante di ballo.

Così, alle critiche della Celentano, Guadino è esploso in lacrime guardando in puntata le immagini del suo recente sfogo, seguito al video-messaggio della maestra Alessandra. "Non ha capito nulla di me. Sta giudicando la mia persona, si sta andando al di là del lato artistico... e poi lei che ne sa della mia storia? ", dopo aver pronunciato queste parole, Gaudino era finito in lacrime, nella casetta dei bianchi-. Ma a consolare il ballerino, che in puntata ha rivissuto il suo recente sfogo, è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha abbracciato forte l'allievo di Amici 18. A schierarsi dalla parte del ballerino, sono stati anche Rudy Zerbi e Loredana Berté. "Sto vivendo un sogno adesso, i limiti esistono nella nostra testa. 29 anni è l'età perfetta, perché mi sta succedendo ora", è stata l'emozionante risposta di Gaudino in studio.

