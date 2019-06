È amore fra Lasse Matberg e la maestra Sara di Vaira?

Si alimenta giorno dopo giorno il gossip fra il ballerino Lasse Matberg, vincitore di Ballando con le Stelle, e la maestra Sara Vaira. I due durante il dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, sono sempre stati legati da un profonda amicizia e stima reciproca. Però questo legame potrebbe essere andato oltre e l’amicizia, potrebbe essere diventato amore.

Come ha riporto il settimanale Oggi, il ballerino vichingo è stato fotografato insieme alla Vaira. Lui che si sta ancora riprendendo dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto subito dopo la trasmissione, viene pararazzato fra le strade di Roma insieme alla ballerina. Lasse e Sara ridono e scherzano come due novelli fidanzati. Si guardano complici, si abbracciano, sorridono e ammiccano persino ai fotografi che li hanno scoperti insieme. Eppure i due affermano che tra di loro c’è solo un’ottima amicizia, non sono una coppia. Ma il gossip continua a dilagare senza sosta.

"Lasse non è fidanzato, è single. Anche io lo sono ma tra me e lui non può nascere niente – rivela Sara Vaira al settimanale -. Mi ha conquistato ma non in quel senso. E sì, sono in pochi a crederlo, ma vi assicuro che è così. Lasse è un vero gentiluomo". L’intesa è però tra i due è papabile. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla vicenda.