È amore fra Giulia De Lellis e Iannone? Intanto per Damante scatta la gelosia

Il pettegolezzo su una possibile relazione amorosa fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta facendo il giro del web. La ex di Andrea Damante e del cantante Irama e l’ex di Belen Rodriguez sono chiusi in un rigoroso silenzio. Nessuno dei due conferma o smentisce i rumor, eppure come ha riportato Dagospia, tra la De Lellis e Iannone sarebbe scoppiata la passione.

Tutto sarebbe cominciato da alcune indiscrezioni che sono state lanciate da Spy dopo alcune foto sospette, ma ancora oggi i vertici del magazine stanno cercando conferme in merito. Anche Chi ha cercato di venire a capo della questione, ma questa volta non si è focalizzato solo sui rumor di una liaison fra la De Lellis e Iannone, ma avrebbe cercato di capire informazione da Andrea Damante.

L’ex tronista ora affermato DJ, che è stato la causa della rottura fra Giulia De Lellis e Irama, si sarebbe confidato con alcuni amici in merito alla sua situazione sentimentale. "Non si sarebbe aspettato un comportamento del genere da parte sua – rivela una fonte vicina a Damante – Anche lui però prima o poi dovrà andare avanti con la sua vita". Si tratta di semplice gelosia oppure di un’amara verità? Sta di fatto che la storia fra la De Lellis e Iannone sarà sicuramente il gossip più bollente di tutta l’estate.