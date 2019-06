Giulia De Lellis e Iannone si frequentano? La reazione di Andrea Damante

Ci sono sempre più prove che indicano la frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il flirt tra i due sta facendo molto discutere il popolo del web che curioso di cosa stia nascendo tra l'influencer e il pilota non può fare a meno di chiedersi quale si stata la reazione di Andrea Damante alla love story. A saziare tale curiosità ci ha pensato il settimanale Chi, che, oltre ad aggiungere nuovi particolari circa il modo in cui l'ex di Belen Rodriguez si sia avvicinato all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, riporta le voci circa il modo in cui Damante sta affrontando la situazione.

Dopo la rottura con Irama, Giulia e Andrea Damante si sono riavvicinati ed hanno cercato di riprendere le fila della loro relazione che era durata più di due anni. Evidentemente, però, tra di loro qualcosa era cambiato tanto che pare che entrambi hanno preso la decisione di intraprendere strade separate. Solo a quel punto l'influencer ha voluto conoscere meglio Iannone il quale per primo ha cercato di avvicinarsi a Giulia.

Ora, secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche se Andrea non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazioni ufficiali circa la nuova relazione della sua ex, pare che il deejay si sia confidato con alcun cari amici ammettendo che non si sarebbe certo aspettato questo tipo di risvolto sentimentale per Giulia. In ogni caso, pare che Damante abbia aggiunto che anche lui dovrà andare avanti con la sua vita, anche se Giulia De Lellis non sarà più al suo fianco.

Andrea si era espresso pubblicamente quando la relazione tra Giulia e Irama era diventata ufficiale, e non è escluso che anche questa volta l'ex tronista non dica la sua in merito, anche perché Damante conosce il pilota, essendosi trovati insieme a cena solo un anno fa con l'influencer stessa e la famiglia Rodriguez al completo. Per il momento i curiosi dovranno accontentarsi di queste dichiarazioni che arrivano attraverso terze persone, che pare siano però bene informate. Frattanto, Giulia e Iannone sono sempre più affiatati, i due dopo una cena in Svizzera hanno trascorso la notte insieme nella villa del pilota.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato