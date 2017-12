Anche la famiglia Bonolis in Kenya col jet di lusso. E i social non gliela "perdonano"

Dopo i duri attacchi a Flavio Briatore per le sue vacanze di lusso con il figlio Nathan Falco, a finire nel tritacarne mediatico è la famiglia Bonolis.

Anche loro hanno deciso di trascorrere la fine del 2017 e l'inizio dle 2018 in Kenya. E come spesso accade, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso suoi social foto e video per immortalare ogni istante di questa vacanza magica. Ma l'occhio attento e anche un po' malizioso degli utenti ha subito notato un particolare che nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere.

Quale? Il maledetto aereo privato. Anche la famiglia Bonolis viaggia su un jet di lusso e questo gli utenti proprio non glielo perdonano. Sonia Bruganelli, qualchegiorno fa, ha pubblicato una foto di sua figlia, "ovviamente i giornali sono tutti suoi". Lo scatto e la didascalia volevano essere qualcosa di simpatico, ma in rete l'ironia non è stata colta e si è satenato un putiferio.

Gli utenti hanno iniziato a commentare la foto accusando la moglie di Bonolis di voler "mostrare a tutti i costi che sei ricca", di ostentare questa ricchezza e di non aver rispetto nei confronti di chi non può permettersi quel tipo di vita. E stanca delle continue offese e dei duri attacchi, la Bruganelli ha deciso di rispondere: "Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente. Io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno".