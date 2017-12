L'odio radical chic dei social contro il jet di lusso di Briatore

Ieri pomeriggio Flavio Briatore è atterrato a Malindi (Kenya) con il figlio Nathan Falco, ma di Elisabetta Gregoraci nessuna traccia.

Immediatamente, gli utenti in rete hanno iniziato a bombardare di domande Biatore chiedendogli, appunto, dove fosse la sua compagna. E tra un commento e l'altro, su Instagram si è scatenato anche un vero e proprio odio social. Il motivo? Il volo di lusso, la vacanza di lusso nel resort di lusso di Flavio Briatore.

Briatore, infatti, ieri pomeriggio ha pubblicato sul suo profilo Instagram due filmati. Nel primo si trova sul suo jet privato con il figlio Nathan Falco, senza la compagna. I due si stanno dirigendo a Malindi e nel filmato si intravede una hostess che gli offre dello champagne. Nel secondo, invece, Nathan Falco e Flavio Briatore atterrano a Malindi e vengono accolti da alcuni amici e addetti ai lavori.

I due video pubblicati da Briatore sono stati ripresi e commentati con parole molto dure, come se l'imprenditore stesse facendo qualcosa di male, o peggio ancora, stesso togliendo qualcosa a qualcuno. Diversi utenti, infatti, hanno accusato Flavio di ostentare la sua ricchezza, di aver mancato di rispetto a chi non può permettersi quella vita "agiata"... e chi più ne ha più ne metta. "Anche noi vorremmo passare un Natale così - scrive un utente a commento del secondo video - ma non possiamo permettercelo. Forse un bimbo dell'età di tuo figlio apprezzerebbe di più stare con i suoi coetanei. Non fare quelle cose. Come può divertirsi così?".

Ma analizzando attenatamente i due filmati pubblicati dall'imprenditore, si noterà che sono poveri di "effetti speciali" e colpi di scena rispetto a tanti altri. In alcuni video, infatti, certe star del mondo dello spettacolo osano molto di più, ma nonostante tutto non scatenano questo odio social. Come mai?