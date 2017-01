Anche per Federico Zampaglione c'è una nuova fiamma

Non solo Claudia Gerini ha messo una pietra sopra alla sua relazione durata ben 11 anni, anche Federico Zampaglione è andato avanti con la nuova compagna Chiara.

E' soltanto di ieri la notizia della Gerini insieme al bello dell'Isola dei Famosi Andrea Preti. Ora Chi ha paparazzato anche Zampaglione insieme alla nuova fidanzata. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato il cantante 48enne con la nuova compagna mentre tornava nella sua casa di Roma.

Federico Zampaglione è stato legato a Claudia Gerini per ben 11 anni. Dall'attrice ha avuto Linda, la figlia di 7 anni. Il loro era un legame forte, che sembrava potesse durare per sempre, invece è arrivata la crisi. Non sono serviti i tentativi di tenere tutto sottotraccia, fuori dal gossip. I due hanno provato più volte a ricucire il rapporto, ma è stato tutto inutile.

Secondo il settimanale Chi, Zampaglione avrebbe deciso di annunciare l'addio con la Gerini con un comunicato stampa dopo le festività in corso. Tra le altre cose, sembrerebbe che la coppia abbia deciso di mettere un punto nella relazione lo scorso giugno a causa di un tradimento del cantante durante una tappa del suo tour in Sicilia.

E se Claudia Gerini da due mesi frequenta Andrea Preti, anche Federico Zampaglione non si fa mancare nulla e ha trovato la sua tranquillità con Chiara. Sorpreso dai paparazzi con la nuova fidanzata, il cantante 48enne non si è scomposto, ha mantenuto la calma e ha continuato a passeggiare diretto verso la nuova casa dove si è trasferito dopo la separazione. Ormai tutto è cambiato, è inutile continuare a nasconderlo.