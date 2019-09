"Anche io ho le mie colpe". Brad Pitt torna a parlare del divorzio da Angelina Jolie

Dopo un lungo periodo di silenzio sulla sua vita sentimentale, Brad Pitt in una recente intervista che è stata riportata da Vanity Fair, rivela il suo stato d’animo dopo la rottura e il burrascoso divorzio da Angelina Jolie. L’attore che è pronto a tornare al cinema con Ad Astra, si racconta senza freni inibitori, affermano che nella sua relazione, anche lui ha commesso tanti errori.

Problemi di alcolismo, numerosi flop al cinema: questi sono solo alcuni dei problemi che hanno influito nel rapporto fra Brad Pitt e Angelina Jolie. E poi il divorzio la lampo, la guerra a suon di rinvii per l’affido dei figli. Da questa storia Brad Pitt ha imparato molte cose e ora vorrebbe rimediare agli errori commessi. "La rottura di una famiglia è come se mi avesse fatto risvegliare da un lungo sonno – afferma –. Ho capito i miei errori e dove posso rimediare, perché non voglio andare avanti in questo modo". Durante l’intervista non vengono specificati i motivi, ma nel bene o nel male, tutti sono a conoscenza delle abitudini di Brad Pitt.

"Mi sono spinto troppo lontano e, per prima cosa, ho eliminato l’alcol. Ho seguito degli incontri per 18 mesi – continua-. Sono stato onesto con dei perfetti sconosciuti e per una volta non sono stato giudicato. È stato liberatorio. Ho trovato un nuovo me stesso". Sicuramente, ammettere i propri errori, ha influito sul ritrovato rapporto con la Jolie che, superata la tempesta, ora prosegue serenamente solo per amore dei figli.