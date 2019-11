Ancora odio contro Nadia Toffa, il post choc: "Mi metti like?"

Se ne è andata la mattina del tredici agosto scorso. Nadia Toffa è scomparsa a quarant'anni nella sua Brescia, vinta da un incurabile tumore al cervello. Sono moltissimi i fan della "iena" che continuano a esprimerle affetto, riempiendo di messaggi affettuosi la sua bacheca Facebook e Instagram. Purtroppo, però, visto che come dice il proverbio "la mamma dei cretini è sempre incinta" sono mancano mai gli hater che si scagliano contro la conduttrice, anche adesso che non c'è più.

E nelle ultime ore, infatti, è apparso l’ennesimo commento choc contro la compianta giornalista. Da quando la Toffa ha rivelato la malattia, raccontandola quasi quotidianamente la sua battaglia contro il brutto male sui social, è stata bersagliata di critiche e da insensati messaggi d'odio.

Su Facebook, per esempio, esiste una pagina – con 163 seguaci – che si chiama "Nadia Toffa ma sta zitta". In data 13 agosto, il giorno della morta della "iena", il seguente post senza alcun ritegno e rispetto: "Direi che ora starà zitta per un bel po'". Una cosa vergognosa, roba da far rabbrividire.

Adeso, un altro caso deprecabile, da condannare in toto. Già, perché sul profilo Instagram di Nadia Toffa – come riportato da Leggo – ha fatto capolino l'ennesimo messaggio di un hater, che forse si è divertito a scrivere la seguente becera frase: "Grande Nadia, ti stimo, mi puoi mettere like al commento?". Un'uscita che ha fatto imbufalire i follower della giornalista scomparsa, si sono scagliati contro il cosiddetto troll.

L'odio contro Nadia Toffa

Si tratta purtroppo dell’ultimo caso di una lunga, anzi lunghissima fila di episodi del genere. Sempre su Instagram, infatti, sotto l’ultimo post pubblicato dalla Toffa – una tenera foto che la ritrae col sorriso in compagnia della madre, delle sorelle e dei nipoti – c'è chi si è permesso di scrivere "godo", commentato la sua prematura scomparsa. La stupidità dell'uomo, si sa, non ha proprio limiti.