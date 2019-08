Ancora problemi fra Meghan Markle e Kate? I duchi di Sussex disertano la visita in Scozia

Non c’è pace fra i rampolli della casa reale inglese. Al centro dei nuovi dissidi ci sono ancora una volta Meghan Markle e Kate Middleton. Dopo un periodo di calma e serenità, le due duchesse ora tornano a farsi guerra. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate grazie ai media inglesi, la Markle avrebbe deciso di disertare la sua visita al castello di Balmoral in Scozia.

I duchi di Sussex e quelli di Cambridge avrebbero dovuto dormire in stanze separate, per evitare ulteriori problemi. La Markle insieme ad Harry avrebbe soggiornato in un’ala nel castello, mentre Kate e William in un piccolo cottage ai margini della proprietà. Il colpo di scena e la decisione della Markle di non accettare l’invito da parte della Regina arriva come un fulmine a ciel sereno. Il motivo è molto semplice. Meghan ed Harry sono stati criticati per le loro spese folli e per aver volato su un aereo privato, remando contro il loro stile di vita ambientalistico, Kate e William invece hanno dato il buon esempio e con tutta la famiglia sarebbe salita su un aereo low cost come la gente comune e sarebbero pronti a soggiornare al castello.

La Markle e Harry, secondo gli ultimi rumor, non avrebbero preso di buon occhio lo schiaffo morale di Kate e così avrebbero ben pensato di declinare l’invito della Regina. Meghan si sarebbe sentita in imbarazzo e per evitare ulteriori dissidi, avrebbe preferito non recarsi in Scozia. Sarà vero? Non resta che attendere conferma da fonti ufficiali di Palazzo.