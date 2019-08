Nuove tensioni fra Meghan Markle e Kate Middleton? Al castello di Balmoral non dormiranno sotto lo stesso tetto

C’è aria di vacanza per la famiglia reale inglese. Presto ci sarà una vera e propria family reunion nel castello scozzese di Balmoral, molto amato della Regina e con una tradizione lunga quasi due secoli. Nella tenuta acquistata nel 1852 dalla regina Vittoria però, secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate da Vanity Fair, la quiete dei Windsor sarà scossa ancora una volta dai dissidi in atto fra Meghan Markle e Kate Middleton.

I duchi di Sussex arriveranno al castello poco dopo il loro contestatissimo viaggio a Ibiza per la prima vacanza di famiglia. Tutto pare sia stato organizzato meticolosamente dato che, la Markle ed Harry, dormiranno al castello mente Kate e William in un cottage poco distante dalla tenuta. In molti credono che, per emergenze di spazio, non è possibile che tutta la famiglia reale possa dormire sotto lo stesso tetto, altri pensano che separare le due duchesse, sia un modo per mettere a tacere i litigi fra le due prime donne. E a giudicare dalle voci di corridoio, pare che sia stata propria la Regina a pensare di separare Meghan da Kate. "Ci sono molti ospiti in arrivo – afferma una fonte interna allo staff di Corte -. Per alleviare la tensione e la pressione, i duchi rimarranno nel loro cottage. Questo vuol dire più spazio all’interno del castello".

Oltre alla presenza di Carlo e Camilla, il principe Edoardo e sua moglie, è prevista anche una cena con il Primo Ministro. Non sarà una vacanza tranquilla dato che la routine è molto concitata. Tutto si muove fra pasti veloci e molti, forse anche troppi, cambi d’abito. "Alla Regina piace che tutto funzioni alla perfezione -continua la fonte anonima-. L’attenzione si concentra sulle attività all’aperto, alle passeggiate e all’attività di caccia e pesca". Per ora non è confermato il rumor sulla lontananza forzata fra Kate e Meghan, ma se la Regina ha organizzato tutti nei minimi dettagli, c’è sicuramente un valido motivo.