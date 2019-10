Ancora ritocchini per Belen Rodriguez? La verità su Instagram

Belez Rodriguez di nuovo dal chirurgo plastico? È questa una delle domande che, poche ore fa, un utente di Instagram le ha fatto sul suo profilo social.

Tutto è iniziato quando Belen ha voluto stupire i suoi fan condividendo su Instagram, per la prima volta in assoluto, un video tutorial sulla sua beauty routine. “Vi svelo il mio everyday make-up” , così la modella argentina esordisce nel video. Passo dopo passo l’argentina spiega come realizzare un make-up fresco e adatto a tutti i giorni, grazie a dei consigli semplici ma di grande aiuto per chi non ama il trucco pesante e desidera un aspetto luminoso e gradevole.

È proprio per questo motivo che, dopo aver chiesto il parere dei suoi follower, è giunta una domanda inerente alla chirurgia estetica. “Hai fatto qualche filler per le occhiaie?” , le chiede un utente. A sentire Belen, però, sembra che la showgirl non si sia sottoposta a niente di tutto ciò. Molto più semplicemente, Belen sta utilizzando un determinato correttore che, come notato anche dall’utente in questione, gliele rende molto più chiare e rimpolpate. Lei stessa infatti risponde: “Sto usando una crema per le occhiaie di La Mer con della caffeina che le schiarisce tanto! Funziona bene! È vero sono più chiare!” .

Insomma, una vera e propria delusione per chi, questa volta, non è riuscito a screditarla a causa di una bellezza non naturale al 100%.

