Dopo 25 anni la canzone natalizia di Mariah Carey è prima in classifica

Pubblicata per la prima volta nel 1994, "All I Want for Christmas is you" resta una tra le canzoni più iconiche di Mariah Carey. La celebre artista dalla voce tenue ma vibrante ha segnato un’epoca con le sue canzoni ma, quella a tema natalizio, resta forse la sua hit più celebre. Fa strano dirlo, ma in 25 anni di onorata carriera, non aveva mai raggiunto la vetta delle classifiche, almeno fino ad ora.

Come è stato twittato da un’emozionata Mariah Carey, la sua "All i Want for Christmas is You", arriva finalmente al primo posto nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti, stilata dall’autorevole Billboard. "Ce l’abbiamo fatta", cinguetta l’arista che ora si gode il suo meritato successo. La canzone è un vero e proprio tormentone che, nel corso tempo, è stata apprezzata anche dalla critica del settore e, soprattutto, è stata riproposta in numerose versioni come quella eseguita da Michael Bublè e Justin Bieber. Ma un riconoscimento del genere non era stato mai aggiunto.

We did it https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Mariah Carey è sempre stata la regina delle classifiche. Fin dal suo singolo di debutto, è sempre stata un’artista che ha ponderato molto bene le sue scelte e le canzoni da condividere con il suo pubblico, ma quando ha scritto la canzone di Natale in questione, tutto si è svolto in maniera diversa. La hit che è contenuta in un album che reinterpreta molti brani della tradizione, è stata scritta in appena 15 minuti e nessuno era convinto che, come singolo di lancio, avrebbe fatto decollare l’LP. La canzone è stata scritta pensando principalmente al suo ex marito, Tommy Mottola, che compare nel video in un cameo vestito da Babbo Natale.

Si può dire che la canzone di Natale rappresenta uno dei momenti più alti della carriera di Maria Carey, che ha brillato almeno fino al 1999, anno in cui è stato pubblicato Heartbreaker. Diversi flop annunciati hanno affossato la sua stella eppure, in una classifica che è stata stilata dall’Econimist, la Carey è una fra le cantati più ricche d’America. E il singolo ora in cima alle classifiche, solo nel 2018, è stato ascoltato 11milioni di volte su Spotify. Un successo tutto meritato. Un testo semplice e accompagnato da un video molto divertente, hanno reso un vero cult la canzone di Natale di Mariah Carey.