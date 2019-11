Mariah Carey torna con uno spot natalizio e si becca una cifra da capogiro

Mariah Carey è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. La cantante statunitense, soprannominata "la regina del Natale", è stata ingaggiata nel cast di un nuovo spot realizzato per le patatine Walkers, in vista delle festività natalizie. Il nuovo video dello spot in questione sta circumnavigando l'Internet e ha già piacevolmente sorpreso i fedeli fan della cantante. Secondo quanto è stato riportato dalla fonte Theguardian, la Carey -che vanta un patrimonio da 520 milioni di dollari- è riuscita a guadagnarsi la notevole cifra di quasi 12 milioni di dollari, per la precisione 11,6 milioni, lavorando in collaborazione con Walkers per il nuovo lancio pubblicitario delle note patatine.

Uno spot che sta conquistando il web e la cui colonna sonora è la celebre hit All I want for Christmas is you di Mariah Carey, di cui in questi giorni la popstar americana celebra il venticinquennale dalla pubblicazione della stessa.

"I love Christmas, it's a magical time. A time for giving, a time for caring, a time for sharing" ovvero "Io amo il Natale, è un tempo magico. Un momento per donare, un momento per donarsi, un momento da condividere" : quest'ultime sono le parole che la Carey pronuncia nel suo nuovo spot natalizio dall'incasso stellare, il cui video in poco tempo ha raggiunto un'importante cifra di visualizzazioni in rete. Nello spot, poi la popstar ha un battibecco con un folletto che vuole rubarle le patatine. "L'ultima busta di patatine", chiosa il folletto. "Le ho viste io per prima", ribatte Mariah. E, alla fine, la cantante sfoggia uno dei suoi vocalizzi e mette K.O. l'ingordo folletto. Un videofilmato pubblicitario decisamente divertente quello della Carey, che è stato caricato lo scorso 1° novembre dall'account Walkers su YouTube.

Mariah Carey regina tra le canzoni di Natale

In concomitanza con la celebrazione del 25esimo anniversario dalla pubblicazione del singolo All I want for Christmas is you, la popstar Mariah ha condiviso su YouTube un video che è un'unreleased version -ovvero una versione realizzata in passato e mai pubblicata prima- del video della canzone che l'ha resa indiscussa "regina del Natale".

