Andrea Damante abbaglia il web: "Iannone se la sogna la tua eleganza"

Nelle ultime settimane il nome di Andrea Damante è stato nuovamente affiancato a quello di Giulia De Lellis in seguito alle rivelazioni che la influencer ha fatto sulla loro storia d’amore e sul tradimento subito.

I due, che sono stati una delle coppie più celebri nate a Uomini e Donne, ormai hanno vite diametralmente opposte e, se Damante si sta dedicando alla musica, Giulia sta mietendo una serie di successi lavorativi e ha riscoperto l’amore accanto ad Andrea Iannone. Eppure, i fan dei “Damellis” continuano ad accostare i nomi dei due ex in ogni occasione: l’ultima è stata la foto postata dall’ex tronista nel giorno delle nozze di un parente cui ha fatto da testimone. Pantaloni neri, camicia bianca, bretelle e capelli scompigliati dal sole: così Andrea Damante si è fatto fotografare e si è mostrato su Instagram, scatenando la reazione delle sue fan.

“A Giulia De Lellis piaceva il fustone Damante, ora deve accontentarsi di un fustino di Dash”, ha commentato con ironia un utente della rete sostenendo che l’ex della influencer sia migliore del suo attuale compagno. “Che Iannone la tua eleganza se la sogna Dama”, ha aggiunto un altro, “Io comunque a Giulia che ci sta ancora sotto e scrive addirittura un libro, la capisco un po'”, “Andrea quando ti vedo, accanto a te vedo solo Giulia: che peccato non vedervi più insieme”, scrivono i più nostalgici della coppia. Damante, come di consueto, ha scelto di non commentare o replicare a chi sostiene che sia più bello e affascinante di Iannone e, per il momento, sembra che abbia proprio deciso di godersi la vita da single.