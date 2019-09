Le pesanti accuse a Damante: "Costringeva Giulia De Lellis a fare dieta ferrea e allenamento estenuante"

Dopo essersi presentato sul red-carpet dell'ambito evento musicale degli Mtv Video Music Awards, dove ha avuto la possibilità di lavorare come inviato per Vanity Fair, Andrea Damante è tornato al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sono delle anticipazioni del libro in arrivo di Giulia De Lellis sulle corna, che quest'ultima avrebbe subito proprio dal suo ex, Andrea. Tra le ultime Instagram stories, l'ex corteggiatrice è infatti tornata a parlare ai follower della sua opera scritta, che verrà pubblicata il 17 settembre.

Ma alcune parole riportate tra le nuove storie non sono passate inosservate e hanno indignato molti internauti. "Altra novità: ho preso tre chili - esordisce così Giulia nella sua ultima anticipazione del libro "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)"-. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio! Tiè!".

E, all'anticipazione scottante fornita da Giulia De Lellis sono seguiti numerosi attacchi da parte del web nei riguardi di Damante, il cui nome è diventato trend topic su Twitter e ha infiammato la rete.

Andrea Damante nel mirino delle critiche

"Andrea Damante impediva a Giulia De Lellis di mangiare - scrive un utente su Twitter - e la 'costringeva' ad allenarsi. Ora, io non conosco le dinamiche, è vero, però che mer*a umana di uomo devi essere per fare una cosa del genere e quanto doveva essere tossico questo ca**o di rapporto io non lo so". Un altro utente commenta così: "Se Andrea Damante sapesse cosa mangio io ogni giorno, si metterebbe le mani tra i capelli".

Ma non finisce qui, perché c'è chi accusa Andrea Damante di misoginia: "Ci tenevo ad aggiungermi al coro 'Andrea Damante misogino', che ti possa seccare il ca**o, perché l’augurio che esseri del genere non si riproducano più è il minimo". Oltre ai molteplici attacchi sferrati al bel dj Damante, si leggono anche commenti su Giulia De Lellis, scritti da chi contesta alla web influencer di essersi lasciata manipolare durante la sua love-story: "Giulia De Lellis deve capire che se si è fatta sottomettere da un subumano non era colpa solo del subumano in questione, ma anche sua, che se lo è tenuto accanto per non so quanti anni. E quel 'tié' scritto in un libro è da spaccarsi la faccia a randellate. Pena. #uominiedonne".

