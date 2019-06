Andrea Damante ha una nuova fiamma?

L'ex tronista di "Uomini e donne", Andrea Damante, è stato paparazzato mentre era a quanto pare insieme ad una blogger mora e in atteggiamenti molto complici. Dalle immagini emerse in rete trapelerebbe che tra i due giovani vi sia una conoscenza particolare e, a far parlare il web, è soprattutto l'incredibile somiglianza della presunta nuova fiamma del dj con la web influencer ed ex pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis.

Andrea Damante e il ricordo di Giulia De Lellis, dopo "Uomini e donne"

In una recente intervista, Andrea Damante si era detto affranto per la sua rottura con Giulia De Leliis, auspicando, però, alla sua ex il meglio per la nuova storia con il suo omonimo Andrea, Iannone: " Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi...prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita... Spero che stiano bene (Andrea allude a Giulia e Iannone, ndr). Se ci sono rimasto male? No, mi auguro che stiano davvero bene."

In alcune nuove foto pubblicate su Instagram dal profilo @gossiptvofficial, Andrea Damante appare immortalato mentre abbraccia una mora blogger, che a molti internauti ricorda Giulia De Lellis. Tra i commenti giunti alle foto della paparazzata in questione, un utente ha riportato: "La brutta copia di Giulia De Lellis".