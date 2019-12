Andrea Damante avvistato con una nuova mora. E assomiglia proprio a Giulia De Lellis

Dopo la sua rottura con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha collezionato una serie di nuovi flirt, veritieri e/o presunti. Recentemente all'ex tronista di Uomini e donne era stato attribuita una liaison amorosa con Sara Croce, la quale nelle vesti di madre natura era riuscita a stregare i telespettatori nel corso dell'ottava edizione di Ciao Darwin e ora è in procinto di vestire i succinti panni di neo Bonas di Avanti un altro, la cui nuova edizione partirà nei primi giorni di gennaio. E, nelle ultime ore, dj Damante è tornato a far parlare di sé, per via di un suo nuovo presunto amore. Alcune ragazze hanno avvistato Andrea Damante in dolce compagnia di una bellissima mora. Una giovane ragazza dai lineamenti molto dolci, che somiglia in modo impressionante all'ex fidanzata storica dell'ex tronista - Giulia De Lellis- così come appare nelle foto dell'ultimo avvistamento di Andrea, trapelate in rete.

Stando a quanto riportato da News UeD, la nuova ragazza con cui è stato fotografato Damante, nel Milanese, si chiamerebbe Claudia Coppola. L'avvistamento dello storico tronista con la sua presunta neo fiamma, Claudia, segue ad un gossip lanciato alcuni giorni fa da Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che aveva paparazzato Andrea con Viviana Vizzini, un'ex corteggiatrice di Uomini e donne. “L’ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez -si legge tra le righe del recente rumor lanciato da Chi, sul conto di Damante e la Vizzini-. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana. È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis. Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extension di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser“.

La rumoreggiata frequentazione avviata di recente, tra Andrea Damante e Viviana Vizzini, potrebbe essere già giunta al capolinea, alla luce dell'ultimo avvistamento del dj con la mora Coppola al locale Dry Milano. E, restando in tema "flirt", in una delle ultime puntate di Striscia la notizia, Belen Rodriguez è stata attapirata per aver smentito sui social di aver avuto un flirt "clandestino" con Andrea Damante. "Io e Andrea non abbiamo mai avuto un flirt - ha, dal suo canto, fatto sapere la modella argentina, circa il rapporto maturato nel tempo con l'ex fidanzato di Giulia De Lellis-, è un amico di famiglia e non mi sembra davvero il caso di far circolare queste finte notizie".

