Andrea Damante ha una nuova fiamma: beccato a cena con Viviana Vizzini

Dopo il gossip riguardante il presunto flirt di Andrea Damante con Belen Rodriguez e la chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis, sembra che il dj veronese abbia ritrovato l’amore.

Solo qualche mese fa, Damante raccontava a Silvia Toffanin di essere ancora single e di non aver voluto legarsi a nessun altra donna dopo la De Lellis perché si sentiva ancora sentimentalmente coinvolto dalla sua ex. “ Non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei ”, diceva lui ai microfoni di Verissimo. A distanza di qualche tempo da quelle dichiarazioni, sembra che il cuore di Andrea sia tornato a battere per una nuova ragazza la cui identità corrisponde a quella di Viviana Vizzini. A rivelare il nuovo flirt dell’ex tronista e noto dj veronese è il settimanale Chi, che ha paparazzato Damante e la nuova fidanzata durante una romantica cena insieme e, il giorno dopo, ad un evento cui erano presenti anche gli amici Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser.

“ Chi ha sorpreso il dj insieme alla bionda e bellissima ragazza. Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extension di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - . E la nuova vita di Andrea si ricompone ”. Secondo quanto riportato dal gossip, inoltre, pare che Damante, salito in macchina con la nuova fidanzata a conclusione della serata romantica, le abbia consigliato di coprirsi il volto dal flash dei fotografi. L’identità di Viviana, però, è stata ben presto svelata.

La Vizzini, infatti, non è un volto del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Il pubblico di Uomini e Donne ha ricordato la partecipazione della ragazza al dating show di Canale 5, dove è approdata mesi fa nei panni di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Di origine siciliana, ma attualmente stabile a Milano dove si è trasferita per motivi di lavoro, Viviana decise di abbandonare la poltroncina di Uomini e Donne perchè poco valorizzata e compresa dai tronisti. In compenso, riuscì ad instaurare un forte rapporto di amicizia con la ex tronista Mara Fasone. Dimenticata dal pubblico per un breve periodo, oggi Viviana Vizzini torna alla ribalta per la liaison con Andrea Damante, uno dei single più ambiti e ricercati degli ultimi tempi. A lui, infatti, sono stati attribuiti numerosi flirt con donne più o meno note dello spettacolo, ma ogni relazione è durata un battito di ciglia o non è mai iniziata. Solo Viviana, dunque, sembra essere riuscita nell’impresa di far capitolare il bel Damante.