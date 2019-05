Andrea Damante a Cannes senza Giulia De Lellis

Dopo tutte le occasioni mondane in cui Andrea Damante e la sua ex Giulia De Lellis si sono incrociati in questi mesi, dal festival di Coachella alla premiere milanese di “Aladdin”, facendo pensare ai loro fan che non si trattasse affatto di "coincidenze" ma che i due si stessero frequentando di nascosto e attendessero solo il momento giusto per annunciare di essere tornati insieme, ora dopo le foto di Damante da solo al Festival di Cannes, i fan dei “Damellis” si sono arresi all'evidenza. La storia d'amore tra Andrea e Giulia è solo un ricordo.

La coppia, formatasi nel dating show “Uomini e Donne”, non starebbe vivendo nessun ritorno di fiamma, come i due, in più occasioni, si sono già premuniti di smentire. Farsi vedere dove conta è fondamentale per la loro carriera e il fatto di presenziarvi in contemporanea non indica che nascondano una relazione segreta, ma solo il fatto che sono stati entrambi invitati allo stesso evento.

E In questi giorni l'evento più cool del mondo è il Festival di Cannes dove celebrities di tutto il mondo fanno a gara per sfilare sul mitico red carpet della Croisette.

Ieri, in occasione della premiere di “Amor y gloria” di Pedro Almodovar, il dj e produttore Andrea Damante, che si prepara a lanciare a metà giugno il suo nuovo singolo prodotto negli Stati Uniti, ha sfilato a Cannes in un elegantissimo smoking realizzato su misura per lui da Taylor’s & Tie.

Abbronzato, sorridente e sicuro di sé, Damante ha posato a lungo per i fotografi prima di dirigersi verso l’ingresso del teatro dove ha potuto assistere, seduto nel parterre riservato ai vip, all’anteprima dell’ultimo film del regista spagnolo che è stato accompagnato sul red carpet dai protagonisti della sua pellicola, Penelope Cruz e Antonio Banderas. Ad accompagnare Damante, invece, non c’è stato proprio nessuno con cui dividere la scena. L’aitante ex tronista e cantante era da solo e in forma smagliante sul tappeto rosso. Di Giulia De Lellis nemmeno l’ombra.



