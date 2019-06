Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis con Barbara Fumagalli?

La sua storia con Giulia De Lellis si è ufficialmente conclusa e, ora, si dice che Andrea Damante abbia ritrovato la serenità accanto a Barbara Fumagalli.

Solo qualche giorno fa, l’ex tronista raccontava di aver perso completamente le tracce della De Lellis per motivi ancora sconosciuti. Questa volta, però, Damante non si addossava alcuna colpa e ammetteva di aver dovuto digerire il boccone amaro accettando la nuova relazione di Giulia con il motociclista Andrea Iannone. La influencer, dal canto suo, rassicurava i follower di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex fidanzato e invitava i fan a non preoccuparsi perché “il Dama sta benissimo”. E, infatti, sembra proprio che il dj si sia ripreso alla grande e abbia iniziato a vivere la sua vita da single godendo della compagnia degli amici.

Secondo il settimanale Chi, infatti, Andrea Damante avrebbe trascorso una serata in discoteca al termine della quale si sarebbe allontanato in compagnia di Barbara Fumagalli. Lei, ex tentatrice di Temptation Island Vip, è stata una delle ex corteggiatrici di Andrea Cerioli. Ma non è tutto: la modella, ex ombrellina, ha anche un matrimonio naufragato alle spalle. Convolata a nozze con il campione delle due ruote, classe Superbike, Niccolò Canepa, nel 2017, si è separata pochissimi mesi dopo il sì.

Su Instagram la Fumagalli è una delle influencer più gettonate e le sue foto sono ricercatissime tra i follower. Ora che il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante, il profilo social di Barbara potrebbe “volare” ancora di più. Per il momento, però, nessuno dei protagonisti del gossip è intervenuto per confermare o smentire la notizia sul flirt appena nato.