Andrea Damante: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare”

Questa volta, Andrea Damante è stato costretto ad ingoiare un boccone amaro e, per la prima volta, ha ammesso di soffrire per essere stato lasciato da Giulia De Lellis.

La coppia, che si era detta addio dopo una lunga relazione nata a Uomini e Donne, si era riavvicinata negli ultimi tempi tanto che si parlava di un importante ritorno di fiamma. I fan avevano iniziato nuovamente a sognare con i Damellis, ma qualcosa sembra essersi rotto in maniera definitiva e, proprio negli ultimi giorni, Giulia De Lellis è stata paparazzata insieme ad Andrea Iannone. La influencer e il motociclista sembra si stiano frequentando in modo assiduo e il capitolo Andrea Damante pare essere stato ormai archiviato in modo definitivo tanto che, proprio per questo motivo, la De Lellis avrebbe deciso di rinviare l'uscita del suo primo libro autobiografico in cui racconta anche le vicissitudini sentimentali.