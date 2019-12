Andrea Damante si loda (e si sbroda) "Livello di inglese? Pessimo"

Sembra proprio che negli ultimi periodi Andrea Damante abbia perso quell’allure di fascino che si era costruito ai tempi di Uomini e Donne e, da ragazzo ambito, è diventato uno dei maggiormente presi di mira dall’ironia del web.

Ex tronista, oggi affermato dj, Damante si divide tra Italia e Stati Uniti per il suo lavoro nel mondo della musica. Basterebbe questo, quindi, a far pensare che Andrea abbia anche una certa dimestichezza con la lingua inglese. Invece, uno dei video pubblicati nelle sue Instagram story e ripresi dalla pagina VeryInutilityPeople, ha messo in evidenza quella che tra i banchi di scuola verrebbe considerata dai professori una vera e propria lacuna in materia: Andrea Damante parla l’inglese in modo davvero poco comprensibile.

Il video postato dalla pagina Instagram è stato preso d’assalto dagli utenti della rete e, tra i commenti, non c’è traccia di almeno un complimento nei confronti dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis. Il suo inglese maccheronico è diventato motivo di ironia e sarcasmo, e le battute pungenti degli internauti non si contano più. “Livello di inglese: Andrea D(E)m(E)nte”, ha scherzato un utente della rete, “Ma che ha detto?”, ha chiesto un altro, “Pronto per l'esame di ammissione ad Oxford”, “Parla meglio Ludovica Valli in italiano. E ho detto tutto”, “Non sapevo che Damante sapesse l’arabo, che bravo!”, hanno continuato a commentare, “Ma che sta' a dí? Cit la De Lellis”, ha aggiunto ancora un follower facendo riferimento alla ex fidanzata del dj.

Anche questa volta, dunque, Damante sembra non essere riuscito a fare centro: l’inglese maccheronico non è stato perdonato dalla rete, che non ha apprezzato nemmeno la sua ultima frecciatina social alla ex Giulia De Lellis. Il suo post con tanto di corna in bella vista, infatti, ha scatenato tutto fuorchè l’ilarità del popolo di internet, che lo ha accusato di dover rifarsi necessariamente alla sua ex fidanzata per tornare a far parlare di sé in qualche modo.

Negli ultimi tempi, infatti, Andrea Damante sembra attirare sul proprio profilo social sempre meno utenti: di lui, ormai, si parla solo per i presunti gossip e, a volte, anche per il lavoro di dj e modello. Se un tempo erano considerato uno dei “belli e impossibili” tra le nuove generazioni, da quando la sua relazione con Giulia De Lellis si è definitivamente conclusa, pare che Damante abbia perso quota. Al contrario, la sua ex fidanzata ha solo guadagnato da questo addio perché, forse, il detto "chiusa una porta, si apre un portone", non è poi del tutto sbagliato.