Andrea Damante punge Giulia De Lellis, ma il web non approva: "Le corna non fanno ridere"

Ha scelto il silenzio per lungo tempo e si è limitato a parlare del libro di Giulia De Lellis evitando polemiche, poi nelle ultime ore Andrea Damante ha punto la ex compagna con una frecciatina che sta facendo mormorare la rete.

Mostrando il gesto delle corna che gli copre mezzo volto, Damante ha scritto su Instagram: “ Le corna stanno bene su tutto ”. Chiaro riferimento al libro pubblicato dalla ex fidanzata in cui la De Lellis racconta proprio la sua storia d’amore con Andrea e rivela i numerosi tradimenti di cui è stata vittima. Una storia che ha permesso a Giulia di vendere un numero ingente di copie diventando un vero e proprio caso nazionale di cui, nel bene o nel male, si parla da settimane.

L’attacco di Andrea Damante alla sua ex fidanzata, oggi felicemente legata ad Andrea Iannone, ha fatto molto discutere la rete e, se qualcuno ha compreso l’ironia con cui il dj ha pubblicato il post che ha già raggiunto più di 200mila like, qualcun altro ha ritenuto il suo sarcasmo davvero inadeguato in considerazione del fatto che le corna, in realtà, non fanno affatto ridere. Soprattutto chi le riceve. “Quando uno crede di fare il figo, ma in realtà è sotto a un treno. Rosica bello, rosica”, ha commentato un utente convinto del fatto che Damante sia geloso dalla nuova relazione della sua ex fidanzata, “Anche la De Lellis sta bene con tutto, tranne che con te”, ha sottolineato un altro, “Lei stava meglio senza, tu ci staresti meglio con”, “Io ironizzerei poco. Il giorno che le proverai, ti voglio vedere come ridi”, “Quando le proverai con una di cui sarai veramente innamorato, allora vedi come la smetterai di fare tanto il brillante”, si legge ancora tra i commenti al post.

Se tanti, dunque, hanno ritenuto fuori luogo l’ironia di Andrea Damante sull’argomento tradimento, tanti altri hanno iniziato a pensare che la sua possa essere stata una frecciatina indirizzata a Giulia De Lellis per un altro motivo: ha tradito Iannone o Iannone ha tradito lei? Qualche utente, infatti, ha invitato il dj di essere più preciso e ha chiesto se possa essere a conoscenza di altre corna spuntate nella relazione tra la sua ex compagna e lo sportivo.

Intanto, alla frecciatina dell’ex, Giulia De Lellis ha replicato con totale indifferenza. Nelle ultime ore, la influencer si è mostrata al settimo cielo insieme al fidanzato, alla madre e alla nipote. Sembra che non ci sia ombra di nuvole in questa coppia che sta facendo sognare da tempo i fan, nonostante qualcuno abbia insinuato un dubbio...