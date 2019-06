Andrea Damante fotografato a Mykonos con una bella mora

Anche Andrea Damante sembra aver messo un punto alla sua relazione precedente e pare stia iniziando a guardare avanti insieme a una nuova ragazza. In questi giorni il Dama, come lo chiamano le sue fan, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella splendida cornice di Mykonos e sembra non sia da solo. Come riporta il profilo Gossiptvofficial su Instagram, Andrea Damante è in compagnia di una bella ragazza mora. Lei è Simona Danti e non è ancora nota alle cronache. I due sono stati immortalati al tramonto in spiaggia prima della serata in atteggiamenti abbastanza intimi da far supporre che tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. In molti hanno notato una certa somiglianza con Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante. Ancora non c'è nulla di ufficiale e probabilmente la loro conoscenza non è che all'inizio, ma pare che tra i due il feeling e l'intesa siano molto elevati.

Nel frattempo, chi ha davvero voltato pagina è Giulia De Lellis, che ormai non nasconde più il suo amore per Andrea Iannone. In queste ore l'influencer è volata con il suo fidanzato nel Paesi Bassi, dove lui questo weekend correrà una gara del motomondiale. Proprio l'ex di Belen Rodriguez ha pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram una foto che ritrae la sua nuova fidanzata all'interno del box dove lui si stava preparando per scendere in pista.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati ufficialmente un anno fa, pare a causa di un tradimento del ragazzo. Tuttavia l'amore tra i due era talmente forte da parte di entrambi, che in più di una occasione hanno provato a ricostruire qualcosa, ma senza risultati. L'ultima è stata quest'inverno, quando Giulia è stata spesso paparazzata a casa di Andrea Damante e insieme a lui al Coachella e a Miami. Evidentemente non è stato possibile ricominciare una relazione che fosse stabile e serena, tanto che nessuno dei due ha mai ufficializzato il ritorno di fiamma. Non resta che attendere sviluppi e novità sull'eventuale nuova fidanzata di Andrea Damante, che dopo Giulia è pronto a ricostruire una bella storia d'amore.