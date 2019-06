Andrea Damante: "Giulia De Lellis e Andrea Iannone? Spero stiano bene"

Solo una settimana fa, Andrea Damante spiegava di essere stato lasciato da Giulia De Lellis e di averla ritrovata, all’improvviso, accanto al motociclista Andrea Iannone.

“ Soffro per Giulia ”, aveva dichiarato il dj in una intervista, salvo poi essere immediatamente smentito dalla influencer che, attraverso delle Instagram story, rassicurava i fan: “ Il Dama sta benissimo, non date retta a quello che esce in giro, io e lui siamo in buonissimi rapporti ”. Dichiarazioni che sembravano non essere in linea con quanto raccontato dall’ex tronista al settimanale Spy e, a distanza di qualche giorno da quelle parole, Andrea Damante ha avuto modo di dire la sua sulla nuova relazione tra la De Lellis e Iannone.

Intercettato da Tabloit, il giovane veronese ha accolto con un po’ di imbarazzo la richiesta di un commento sulla love story dell’estate. “ Non ho nulla da dire, spero stiano bene... ”, ha replicato con il sorriso Damante, che ha preferito non aggiungere altro sulla questione. Il modo in cui ha detto la sua, però, nascondeva un certo fastidio che, seppur celato dietro ad una smorfia simpatica, traspariva in maniera evidente.

Negli ultimi giorni, inoltre, Andrea è stato protagonista di un nuovo gossip secondo cui avrebbe iniziato un flirt con Barbara Fumagalli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex ombrellina con un matrimonio lampo alle spalle. I due sarebbero stati avvistati in discoteca e si dice abbiano trascorso una notte a casa di lui. In merito, però, Damante ha voluto fare una precisazione: “ Se parlo con una ragazza, non vuol dire che sia la mia fiamma o la mia fidanzata. Può essere semplicemente una mia amica ”.

L’ex di Giulia De Lellis, dunque, sembra essere ancora single e la liaison con la Fumagalli un fuoco di paglia (o una fake news).