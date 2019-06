Andrea Damante soffre per la rottura con Giulia De Lellis: "Prima del Mugello, stava con me"

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver ufficializzato la loro rottura. E, stando a quanto è stato riportato in un nuovo numero di "Spy magazine", Andrea avrebbe provato negli ultimi mesi a riconquistare la sua storica fidanzata, la ragazza scelta dall'ex tronista al Trono Classico di Maria De Filippi. Un'indiscrezione che sarebbe confermata dall'ultimo viaggio a Miami di Andrea e Giulia, nel corso del quale Damante avrebbe fatto compagnia alla sua "scelta", mentre era impegnata alle prese con un bollente photoshoot.

E, sempre secondo Spy, Andrea avrebbe riportato di essere stato lasciato dalla De Lellis di punto in bianco: “Giulia mi ha lasciato, c’è solo grande amarezza e dispiacere. Ma la vita va avanti. Questa volta, so di non aver sbagliato. Ci sono cose che non riesco a spiegarmi ... prima del Mugello Giulia era con me, a casa mia. Poi…boh! Ricomincio da me. Con Giulia è finita”.

Il gossip sulla rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Prima del tanto discusso incontro avvenuto al Mugello, tra i due presunti neo-piccioncini Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la web influencer sarebbe stata ancora la ragazza di Andrea Damante o almeno avrebbe concesso una seconda chance all'ex pupillo di Maria De Filippi.

"Per l’estate in arrivo, Spy è certo- rivela il rotocalco sul campione di Moto Gp Iannone e la sua presunta nuova fiamma, De Lellis-. Passeranno le vacanze nella villa affittata dal 29enne abruzzese ad Ibiza. Come sarà l’incontro con i reciproci ex? Pare infatti che Damante e Belén Rodriguez, che nel frattempo è tornata con suo marito Stefano De Martino, trascorreranno molto tempo nell’isola spagnola”.