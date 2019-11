Così Andrea Damante ha insultato la De Lellis

Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo sabato scorso, nella notte del 2 novembre 2019, al termine della serata di Andrea Damante come deejay di una famosa discoteca di Milano Marittima.

Sono sempre più pressanti, infatti, alcune voci in rete secondo le quali non solo l’ex tronista di Uomini &Donne avrebbe apostrofato come una poco di buono la sua ex, ma avrebbe addirittura lasciato la discoteca in dolce compagnia.

Ma andiamo nel dettaglio. Lo scorso sabato, Andrea Damante era il deejay ospite del famoso Pineta di Milano Marittima. Al termine della serata, dopo aver esagerato con i drink, il ragazzo è sembrato piuttosto vicino a una ragazza che, guarda caso, anche lei si chiamava Giulia, proprio come la De Lellis. Nel frattempo, però, un’altra ragazza è riuscita ad avvicinarlo e ha chiacchierato un po’ con lui. Dopo aver precisato che con la ragazza di prima, Giulia, non c’era niente e che non ci avrebbe fatto nulla perché lui ha la testa sulle spalle, Andrea Damante ha poi risposto anche ad alcune domande riguardanti la sua ex Giulia De Lellis. Le risposte, però, sono state a dir poco scioccanti. La ragazza, infatti, ha riportato le parole esatte che le avrebbe detto Damante: “Mi ha detto testuali parole: lei è una grandissima tr**a, ma io lo sono ancora di più. Poi lei adesso è troppo impegnata a fare la babysitter di Iannone” . Ma non finisce qui visto che la ragazza ha aggiunto: “Poi mi ha detto che ci spera ma sa che sarà impossibile” . Insomma, il cuore del deejay veronese batte ancora e forse batterà sempre per Giulia, ma il loro è un amore che non può fiorire in quanto sono troppo diversi. Infatti, secondo quanto avrebbe rivelato, il motivo sta anche nel fatto che Giulia sarebbe completamente diversa da come si mostra sui social.

In fin dei conti, però, c’era da aspettarselo e un amore intenso non può finire da un momento all’altro, tanto che sembrerebbe che il Dama cerchi la sua bella ex nel volto di ogni sua nuova compagna. Dopo queste confessioni, infatti, Andrea sarebbe tornato da quella ragazza, Giulia, per stare ancora un poco seduti al tavolo in compagnia e poi allontanarsi insieme a fine serata.

Solo loro due, insieme. E di Chiara Montemurro, la sua presunta nuova fiamma, neanche l’ombra. Che il Dama si stia semplicemente godendo il suo stato di single facendo circolare pettegolezzi di ogni tipo? Staremo a vedere.

