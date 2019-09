Andrea Damante sabato a Verissimo per raccontare la sua verità

Quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra essere diventata una fiction, un racconto serializzato di cui si attende la puntata successiva. In questi giorni è uscito il libro della compagna di Iannone, interamente dedicata alla fine della relazione don il dj veronese. Il volume ha conquistato in brevissimo tempo le vette delle classifiche di vendita, posizionandosi al primo posto già nel primo giorno di pubblicazione.

Giulia De Lellis in questi giorni è impegnata in un lungo tour promozionale del libro, che la scorsa settimana l'ha portata in diversi salotti televisivi Rai e Mediaset. Sabato scorso, per esempio, è andata in onda la sua intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Una chiacchierata molto intensa per Giulia De Lellis, che non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando le vicende con Andrea Damante.

Finora, il bel dj non ha replicato direttamente alle parole della sua ex, si è lasciato sfuggire un commento solo nel giorno di pubblicazione del libro, per tornare poi al basso profilo al quale ha abituato i suoi fan. Tuttavia, sabato il ragazzo sarà ospite nello stesso salotto di Canale5, che solo pochi giorni fa ha accolto Giulia De Lellis, per raccontare la sua verità. Il libro della compagna di Iannone e la storia raccontata al suo interno sono diventati un vero caso mediatico e sono tanti quelli che aspettano la versione di Andrea Damante, che probabilmente su molti aspetti divergerà da quella di Giulia de Lellis.

Proprio in questi giorni, durante i quali Milano è il fulcro della vita mondana internazionale grazie agli eventi della Fashion Week, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati avvistati insieme in atteggiamenti molto rilassati durante una delle feste più cool. Con Giulia, immancabile, il suo fidanzato Andrea Iannone, che non la lascia sola un attimo quando non è impegnato nelle competizioni. Cresce, quindi, l'attesa per conoscere le dichiarazioni di Andrea Damante sabato 21 settembre a Verissimo.