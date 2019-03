"Giulia De Lellis e Andrea Damante sono solo amici"?: la verità di Spy

Qualche giorno fa, Irama ufficializzava su Instagram la rottura con Giulia De Lellis e precisava che il suo posto nel mondo fosse essenzialmente la musica. Sul nuovo numero del settimanale Spy, Gabriele Parpiglia ha rivelato alcuni dettagli, che potrebbero risultare scomodi al cantante de "La ragazza col cuore di latta", il quale ha recentemente dichiarato a Verissimo quanto sia difficile per lui "dividere la vita privata dalla vita pubblica".

Giulia De Lellis sarebbe single

Secondo quanto ha riportato Gabriele Parpiglia su Spy, Giulia De Lellis ed Irama si sarebbero lasciati per un motivo che spiazzerebbe i fedeli fan di Irama. Stando al noto rotocalco di gossip, il cantante avrebbe da tempo un nuovo flirt. “Ecco perché è davvero finita con Irama. Tutta la verità. Nient’altro della verità. Che cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis e Irama? Fino allo scorso 22 febbraio continuavano a celebrare sui social il loro amore. […] Ma quanto conta il tempo per Irama, visto che il 22 febbraio definiva Giulia il suo amore e il 5 marzo ha parlato di ‘ex’? Il tempo di una bugia e infatti…Dal 22 febbraio Irama fa perdere le sue tracce e Giulia incontra Damante in un hotel. Ma attenzione: oggi Giulia e Andrea sono solo amici. Irama invece lunedì 4 marzo ha iniziato a seguire la modella Victoria Stella Doritou e la sera stessa era con lei a cena nell’hotel Costes. Giulia non era a conoscenza del viaggio parigino del cantante. Certo, lei si era rivista con Damante, ma il suo incontro con l’ex non è una fiammata di ritrovata passione.“

Dunque, Giulia ed Irama potrebbero essersi lasciati, per via dell'incontro avvenuto tra Irama e la modella parigina Victoria Stella Doritou (un'ex-ragazza dell'attuale tronista di "Uomini e donne", Andrea Zelletta). Intanto, pare proprio che Irama abbia cominciato a seguire Victoria online, un dettaglio che potrebbe voler confermare la veridicità del rumor sulla paparazzata made in Paris.

