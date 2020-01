Andrea Denver nega la love-story con Elisa De Panicis. E lei s'infuria

Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione consecutiva. Il nuovo appuntamento tv del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha segnato l'ingresso nella Casa di nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti del gioco, tra cui la modella Elisa De Panicis. La giovane influencer, nota per aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, e per aver preso parte anche al reality-show Supervivientes, non appena ha avuto accesso nella Casa si è lasciata andare ad un caldo abbraccio con Andrea Denver. Quest'ultimo aveva avuto accesso nella Casa in occasione della prima diretta del Gf Vip 4. E l''abbraccio registratosi tra i due modelli ha lasciato pensare a molti che tra loro ci potesse essere un sentimento importante.

Non a caso, Signorini ha chiesto ai diretti interessati se ci fosse un legame tra loro e Denver ha omesso tutto il loro trascorso di conoscenti intimi, definendo Elisa un'amica.

Un gesto che sembra aver, però, adirato non poco la De Panicis, la quale in diretta si è rivolta ad Andrea definendolo di tutta risposta "str*n**".

Visibilmente indispettita, dopo quanto riferito su di lei da Andrea Denver, la modella si è, poi, lasciata andare ad uno sfogo con i coinquilini Adriana Volpe e Paolo Ciavarro, subito dopo la diretta. Ai due compagni d'avventura la stessa ha spiegato cosa c'era stato in passato tra lei e il bell'Andrea: “Mi invita a cena con Damante e la De Lellis (la gieffina allude agli amici Giulia De Lellis e Andrea Damante, ndr). Io non accetto perché a San Valentino 'che ci facciamo io e te'? Dico 'guarda ti manderò una mia amica'”.

Elisa ha, quindi, riferito di aver rifiutato il primo invito a cena ricevuto dall'aitante modello. Nonostante i primi tentennamenti, tuttavia, lei alla fine ha ceduto, non riuscendo a resistere al fascino di Denver. “Io ero molto distaccata all’inizio - ha aggiunto-. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo”.

La mancata love-story tra Andrea Denver e Elisa De Panicis

Tra Denver e la De Panicis, in realtà, non è mai iniziata una storia d'amore seria, così come ha sottolineato Elisa, confidandosi con i suoi due coinquilini: “Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto 'no. Ma stiamo scherzando? No assolutamente'. Lui ogni volta ci prova, io dico 'no' , perché sto frequentando un’altra persona". Infine, parlando ad Adriana e Paolo lascia intendere di non voler perdonare ad Andrea il fatto che l'abbia definita in tv "amica": "Adesso tu in serata dici che sono amica e non c’è stato mai niente? Ti viene l’incavolamento. Poi mi mette sempre a disagio. È tosta la cosa, io accetto di vivere in una casa e fare una convivenza forzata con lui”.

Per la modella, dunque, non sarà affatto facile convivere con il ragazzo che da tempo tenterebbe di rubarle il cuore. E ora che è reclutata nella Casa del Gf vip 4, insieme ad Andrea, la sua vita sentimentale potrebbe essere stravolta del tutto.