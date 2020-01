Andrea Denver si scusa con Elisa De Panicis per aver negato un vecchio flirt

Tra Andrea Denver e Elisa De Panicis c’è stato del tenero in passato, ma il fatto che lui abbia negato tutto davanti le telecamere ha fatto davvero infuriare la influencer.

Lei, che in passato ha avuto una breve frequentazione anche con Cristiano Ronaldo, ha ammesso di essere rimasta offesa da Andrea, che ha preferito dichiarare che lui e la De Panicis si conoscevano da tempo perché amici. Elisa, infatti, ha raccontato di essere stata a lungo corteggiata da Denver e, solo dopo molto tempo, ha accettato i suoi inviti. “ Ero molto distaccata all’inizio. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là – ha raccontato la ragazza - . Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo... Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto: ‘No. Ma stiamo scherzando? No assolutamente'. Lui ogni volta ci prova, io dico no perché sto frequentando un’altra persona... Adesso tu in serata dici che sono amica e non c’è stato mai niente? Ti viene l’incavolamento ”.

Con queste parole, la De Panicis si è sfogata e, nelle ultime ore, Andrea Denver ha deciso di chiarire una volta per tutte il malinteso. “ Ti chiedo scusa ”, ha detto il gieffino alla ex fiamma, che ha ritrovato nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Il suo atteggiamento è dipeso dalla voglia di preservare la sua vita privata ma, poco dopo aver negato il flirt, Denver è andato subito a chiarire in confessionale il tutto.

Il modello, quindi, ha aggiunto di essere stato legato ad Elisa per un periodo e ha spiegato di essere stato attratto dal suo carattere e, ovviamente, anche dall’aspetto estetico. Tra loro, infatti, “c’è stata attrazione fisica sicuramente”, ma lei gli è stata accanto anche in un momento di difficoltà. Tuttavia, ad oggi, i loro rapporti sono rimasti assolutamente amichevoli anche se, come ribadito dallo stesso Denver, “può esserci sintonia in tante altre cose” che non implicano, necessariamente, l’inizio di una relazione amorosa.

Il chiarimento ha fatto sì che le tensioni venutesi a creare tra i due si distendessero, e la De Panicis ha ammesso che il confronto voluto e cercato da Denver sia stata la scelta più giusta affinchè la loro convivenza forzata all’interno della Casa del Gf Vip 4 prosegua nel migliore dei modi senza creare scontri inutili che potrebbero turbare loro e gli altri coinquilini.